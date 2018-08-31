Шкільне перемир’я: противник б’є з гранатометів і кулеметів

За минулу добу бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Втрат немає.

Вони вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат серед наших бійців немає. Про це повідомляє ООС на своїй сторінці у Facebook.

Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Майорське, Шуми, Піски, Павлопіль, Лебединське та Водяне.

Противник помітно знизив кількість обстрілів, хоча і не припинив їх на час шкільного перемир’я повністю. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються взятих на себе зобов’язань щодо припинення вогню.



Противник обстріляв позиції українських військ у районі населеного пункту Гнутове з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Нагадаємо, що у прес-центрі ООС назвали новий графік роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донбасі.