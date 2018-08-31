Скільки коштуватимуть платні дороги в Україні – Омелян назвав ціну

Вартість проїзду майбутніми українськими автобанами становитиме 20-70 євроцентів (6,5-23 грн) за кілометр.

Про це в інтерв’ю телеканалу Прямий заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

– У випадку України, європейських країн, де практикуються платні автобани, вартість кілометра проїзду буде варіюватися між 20-70 євроцентів. Зараз йде дискусія. Бо якщо ми говоримо про вартість у Китаї, то це там приблизно 20 євроцентів. Якщо ми говоримо про вартість в Європі, то 50-70 євроцентів, – сказав міністр.

За словами Омеляна, точна вартість проїзду платними дорогами буде відома після тендеру з її будівництва.

Голова Мінінфраструктури зазначив, що цього року має бути оголошено про будівництво платної дороги між Львовом і Краківцем. Якщо тендер пройде успішно, то дорогу почнуть будувати вже у 2019 році.

Окрім того, відомство розпочало підготовку технічно-економічної документації до платного автобану Київ-Біла Церква.

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До речі, раніше ми писали, що на українських дорогах з’являться SOS-станції.