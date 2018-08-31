Томос про автокефалію УПЦ: подробиці рішення та підводні камені

Вселенський патріарх Варфоломій проінформував предстоятеля РПЦ патріарха Кирила про надання автокефалії УПЦ. У мережі з’явилися деталі історичного рішення по томосу.

31 серпня у Стамбулі Константинопольський патріарх Варфоломій повідомив Московському патріарху Кирилу про імплементацію рішення про автокефалію в Україні.

Результати зустрічі

Головне питання, яке також обговорювалося (На зустрічі патріархів. – Ред.), – це питання про ситуацію в Україні, зауважив митрополит Гальський Еммануїл.

– Як ви знаєте, в Україні вже більше 25 років триває розкол, і Вселенський Патріархат прийняв рішення розглянути всі способи, у які може бути проголошено автокефалію Української Православної Церкви.

Саме це рішення було прийняте у квітні, і ми вже імплементуємо це рішення, і про це Вселенський Патріархат також повідомив патріарху Кирилу під час його візиту.

Два предстоятелі зустрілися і обговорили ці питання у братський і щирий спосіб, і я думаю, що саме так слід чинити й надалі у майбутньому, – додав він.

Диявол у деталях?

Подробиці подій у Стамбулі розкрив прес-секретар УПЦ КП архієпископ Євстратій (Зоря).

– Патріарх Кирил не досяг всього, заради чого їхав. Спочатку була зустріч в присутності всіх членів Синоду. Потім були перемовини тет-а-тет, лише з перекладом.

Представники МП були нервові та напружені. Зустріч завершилася перед 13.00. Очікувалося, що гості лишаться на обід, але вони відразу поїхали, – зауважив він.

Водночас архієпископ додав, що на запитання журналіста до патріаха Кирила, він відповів знервовано, але “явно без задоволення, яке виявляє переговорник після успішних перемовин”.

– У цілому підсумок переговорів для України дає підстави для стриманого оптимізму. Однак не слід забувати, що “диявол ховається у деталях”, – наголосив Євстратій.

За його словами, один зі свідків-українців почув фразу, яку на виході кинув член делегації МП: “Там все было уже решено, мы ничего не смогли сделать”.

– Також повідомляють про “українців у вишиванках”, які на камери російських каналів говорили, що “нікакова томаса нам нє нада”.

Традиційна тактика геббельс-TV. Мабуть, прилетіли з Москви одним бортом, – зауважив архієпископ.

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Жереб кинуто!

Грекомовне видання Оrthodoxia.info, яке підтримує позицію Вселенського Патріарха, повідомило про рішення щодо Української Автокефальної Церкви.

Заголовок новини можна перекласти як “Жереб (гральні кості) кинуто! Україна отримує автокефалію”.

– Ніхто не хоче створити ще один розкол, але хочуть єднання в Церкві.

Вселенський Патріархат не загрожує нікому і не сприймає чиїсь погрози, – прокоментував митрополит Еммануїл заяви російських представників про нібито створення розколу.

Євстратій із посиланням на інсайдерів повідомляє, що Московський патріарх пропонував провести міжнародну конференцію з питання української автокефалії, де б сторони виклали свої аргументи та історичні документи.

– Цю пропозицію можна взяти на озброєння – після проголошення Томосу провести таку конференцію, щоб спонукати МП визнати автокефалію, – наголошує він.

Крім того, обізнані з “внутрішньою кухнею” МП спостерігачі очікують, що переговори у Стамбулі можуть привести до кадрових рішень.

– Патріарх спробує перекласти свою відповідальність на тих, хто безпосередньо займався “українським питанням” протягом попередніх років, – йдеться у повідомленні.

Світ змінюється?

Відлітаючи зі Стамбулу, Московський патріарх у коментарях журналістам тричі згадав про те, що “світ швидко змінюється”.

– Навіть він зрозумів – так, як було, вже не буде. І тепер готує Кремль і народ до сприйняття об‘єктивних реалій: це не ми (МП), не змогли зупинити автокефалію, це просто світ змінився, – переконаний Євстратій.