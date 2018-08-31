Торговець курми, тітушка і бойовик. Хто такий Захарченко

31 серпня в кафе Сєпар на бульварі Пушкіна в Донецьку прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок “ДНР” Олександр Захарченко.

Це не перший замах на ватажка бойовиків. Перший замах стався в серпні 2014 року, другий – у квітні 2016 року.

Біографія Олександра Захарченка:

Захарченко народився у Донецьку, де закінчив технікум промислової автоматики, працював шахтарем, електромеханіком, потім поступив у Донецький юридичний інститут МВС України, але був відрахований.

В офіційній біографії Захарченка зазначається, що з 2000-х років почав власний бізнес, пов’язаний з вугільною промисловістю. Однак в мережі є інформація, що лідер бойовиків насправді торгував курятиною.

Захарченко тривалий час співпрацював з Партією регіонів.

Згідно з медичними довідками, оприлюдненими в українських ЗМІ, в 2010 році Олександр Захарченко проходив обстеження в Харківському обласному центрі медико-соціальної експертизи, за результатами якого отримав ІІ групу інвалідності через психічне захворювання. У документі медичного центру йдеться про стійкі незворотні психічні розлади, а також про те, що дії хворого несуть загрозу оточуючим. Йому призначили лікування в стаціонарі Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3.

У 2013 році Олександр Захарченко приєднався до харківської проросійської організації Оплот, керував донецьким відділенням.

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З квітня 2014 року очолив групу бойовиків для захоплення Донецької міської адміністрації. За місяць Захарченка призначили військовим комендантом захопленого бойовиками Донецька, а потім — заступником “міністра внутрішніх справ” “ДНР”.

Після “виборів” в так званій “ДНР”, Захарченко оголосили переможцем і вручили посвідчення глави “ДНР” — за нього нібито віддали голоси 765 тисяч осіб (близько 75 % виборців).

24 січня 2015 заявив про початок наступу на Маріуполь, але після того, як російські терористи обстріляли житлові квартали в східній частині Маріуполя, відмовився від власних слів. В лютому 2015 року Захарченко збирався “взяти Харків”.

Захарченко — фігурант кримінальних проваджень в Україні. Його підозрюють у створенні терористичної групи чи терористичної організації та інших особливо тяжких злочинах. Крім того, він — основний підозрюваний у справі про загибель мирних жителів під Волновахою. 19 січня 2015 року ГПУ звернулася в Інтерпол з проханням оголосити Захарченка в міжнародний розшук.

У травні 2016 року генпрокурор Юрій Луценко сказав, що кримінальну справу стосовно Олександра Захарченка не передали до українського суду за те, що Генеральна прокуратура не змогла зібрати доказів його провини. 8 лютого 2017 року Апеляційний суд міста Києва дозволив затримати Захарченка на 6 місяців за підозрою в участі в терористичній організації.

Нагадаємо, сьогодні Захарченко був смертельно поранений у центрі Донецька. Вибух стався у кафе Сєпар на вулиці Пушкіна, яке знаходиться в декількох сотнях метрів від резиденції бойовика.