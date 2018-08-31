Убивства ватажків “ЛДНР”: кого “прибрали” раніше за Захарченка

Ватажок “ДНР” Олександр Захарченко сьогодні був смертельно поранений у центрі Донецька. Факти ICTV згадують інших відомих бойовиків, які потрапили під “зачистку” Кремля за останні кілька років.

Олександр Захарченко був смертельно поранений у результаті вибуху.

Вибух стався у кафе Сепар на вулиці Пушкіна. Захарченка вбили за кількасот метрів від його резиденції.

До речі, вибух зачепив ще одного терориста – Олександра Тимофєєва “Ташкента”.

В СБУ вже назвали, яка причина вбивства Захарченка.

Хто вбив Захарченка? ФСБ 83%, 5 votes 5 votes 83% 83%

Свої з “ДНР” 17%, 1 vote 1 vote 17% 17%

Українські спецслужби 0%, 0 votes 0 votes 0% Всього голосів: 6 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Михайло Толстих “Гіві” (“ДНР”)

Як загинув:

8 лютого 2017 року командир батальйону бойовиків Сомалі Михайло Толстих (Гіві) був убитий вибухом, коли перебував у своєму кабінеті в Макіївці.

Бойовик Гіві був убитий приблизно о 5.12.

Імовірно –поцілили снарядом РПО Джміль.

Пізніше російські ЗМІ опублікували відео з місця вбивства командира батальйону бойовиків Сомалі.

Арсен Павлов “Моторола” (“ДНР”)

Один з командирів “ДНР” Арсен Павлов (Моторола) був убитий 16 жовтня 2016 року в Донецьку.

Як загинув:

Смерть настала в результаті вибуху в ліфті будинку, де проживав Моторола. Сам бойовик і його охоронець перебували в епіцентрі вибуху і померли на місці, отримавши травми, не сумісні з життям.

За що:

У замаху сепаратисти “ДНР” звинуватили українську диверсійно-розвідувальну групу.

За версією Зоряна Шкіряка, радника глави МВС України, Моторола загинув в результаті проведення зачистки ФСБ.

Олександр Бєднов “Бетмен” (“ЛНР”)

Командир диверсійної групи швидкого реагування Бетмен Олександр Бєднов загинув 1 січня 2015 року.

Як загинув:

Кортеж Бєднова в районі Лутугиного в Луганській області розстріляли з БМП, гранатометів, стрілецької зброї і реактивних піхотних вогнеметів Джміль.

За що:

У “генпрокуратурі ЛНР” заявили, що бойовик загинув під час спроби його затримання у зв’язку з кримінальною справою, порушеною проти нього.

Самі ж бойовики заявляли, що з “неслухняним” Бєдновим розправилися спецслужби РФ.

Євген Іщенко “Малиш” (“ЛНР”)

Призначений бойовиками “мер” Первомайська, відомий польовий командир банди “козака” Козіцина Євген Іщенко знайдений мертвим 23 січня 2015 року.

Як загинув:

За інформацією бойовиків “ЛНР” Іщенка розстріляли біля автомобіля. Разом із терористом загинуло троє росіян, які доставляли до Первомайська гуманітарну допомогу.

За що:

Смерть Іщенка пов’язують із конфліктом між “козаками” Козіцина і угрупуванням Єфремова-Плотницького.

Олексій Мозговий (“ЛНР”)

Ватажок механізованої бригади “Призрак” Олексій Мозговий загинув 23 травня 2015 року.

Як загинув:

Чорний джип Мозгового підірвався на спеціально підкладеній міні (“хлопушці”). Після цього автомобіль бойовики розстріляли із автоматів. Жертвами замаху на Мозгового стали ще 6 осіб, у тому числі двоє мирних жителів.

За що:

Ліквідацію Мозгового записали собі бійці українського партизанського загону Тіні.

У свою чергу експерти приписують замовний злочин ватажкові “ЛНР” Ігору Плотницькому або російським спецслужбам.

Павло Дрьомов “Батя” (“ЛНР”)

Командир 6-го козачого полку Павло Дрьомов загинув 12 грудня 2015 року.

Як загинув:

LandRover бойовика підірвали за допомогою вибухівки в районі міста Ірміно (Теплогорськ) на трасі між Первомайськом і Стахановим.

За що:

У МВС України заявили, що загибель Дрьомова могла бути наслідком суперечок між неконтрольованими козацькими ватажками та їх російськими кураторами.

Євген Жилін (“ДНР”)

Глава терористичної організації Оплот Євген Жилін загинув 19 вересня 2016 року.

Як загинув:

Жиліна розстріляли в підмосковному ресторані Вітерець. Після того як він та його товариш зробили замовлення, кілер підійшов і зробив у них серію пострілів. Убивця при цьому був ретельно загримований, він зник.

За що:

Вбивство Жиліна пріоритетно пов’язують із бізнесом терориста. Проте експерти не виключають також і “смертельну команду Москви”.

Геннадій Циплаков (“ЛНР”)

“Голова Ради міністрів” терористів “ЛНР” до грудня 2015 року Геннадій Циплаков помер 24 вересня 2016 року.

Як загинув:

Ватажок терористів “ЛНР” Ігор Плотницький звинуватив його в спробі перевороту і кинув у підвал, де напередодні його і знайшли мертвим, оголосивши, що Циплаков нібито повісився.

За що:

СБУ України назвала смерть Циплакова розправою.

Нагадаємо, Факти ICTV ведуть онлайн подій з приводу вбивства Олександра Захарченка.