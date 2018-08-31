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Убивство Захарченка: під час вибуху поранено “віце-прем’єра” Ташкента

Вибух, яким був убитий Захарченко, зачепив ще одного терориста Олександра Тимофєєва.

Під час вибуху, який убив Олекандра Захарченка (ватажок бойовиків “ДНР”) було поранено “заступника голови Ради міністрів ДНР” Олександра Тимофєєва (Ташкент). Терорист знаходився в момент вибуху в кафе Сєпар разом із Захарченком.

За даними РИА Новости, він отримав поранення і був госпіталізований.

Читайте: У “ДНР” полюють на “українське підпілля”: затримано більше 100 осіб

Російські ЗМІ повідомляють ще про двох поранених в результаті вибуху.

Раніше повідомлялося, що Захарченка вбили в кафе Сєпар на вулиці Пушкіна в Донецьку. Бойовика підірвали.

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