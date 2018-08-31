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Угорщина змінює назву свого уповноваженого “по Закарпаттю” – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що сьогодні провів розмову зі своїм угорським колегою Петером Сіярто, за підсумками якого угорська сторона повинна змінити назву свого уповноваженого “по Закарпаттю”.

україна угорщина

Про це Клімкін написав у своєму акаунті у Тwitter.

– Почав ранок з розмови зі своїм угорським колегою Петером Сіярто. Угорці нас добре почули і змінюють назву свого уповноваженого “по Закарпаттю”. А щодо всіх інших питань – продовжуємо конструктивно працювати далі, – написав.

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Нагадаємо, що в уряді Угорщини створили посаду міністра, який відповідатиме за розвиток Закарпатської області України.

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