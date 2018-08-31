Українське метро: як нова вартість проїзду вплине на якість та шлях автоматизації

Київське метро сьогодні є одним з найпопулярніших видів транспорту в місті, проте у нього є багато мінусів, на які потрібно найближчим часом звернути увагу.

Факти ICTV зібрали інформацію про стан київського метрополітену і те, як його можна покращити.

Метро в Україні далеко не найгірше, хоча його й звикли вважати досить поганим через невелику протяжність ліній і постійне подорожчання проїзду. А ось, на думку журналіста Тетяни Ворожко український метрополітен навіть багато в чому перевершує метро Вашингтона.

У Києві в годину пік потяги ходять кожні 1,5-3 хвилини, в той час як американські потяги прибувають раз в 4-8 хвилин. Звичайно, у цього є свої причини. У Вашингтоні просто не хочуть, щоб потяги ходили без пасажирів.

Всупереч загальному переконанню, що проїзд в Києві необґрунтовано дорогий, насправді він дуже й дуже дешевий навіть після подорожчання до 8 гривень. У Вашингтоні вартість проїзду залежить від відстані, часу доби, дня тижня.

За словами Ворожко, у понеділок в годину пік проїзд від станції Vienna до центру міста обійдеться в $5,5, а проїзд по всьому місту коштуватиме близько $6.

В українському метро часто виникають проблеми з великими чергами, оскільки продаж жетонів ще не повністю автоматизований. Однак цей спосіб набагато простіший, ніж в американському місті, де система повністю автоматизована. Для тих, хто не розбирається у всіх аспектах вашингтонського метро оплата проїзду – справжнє випробування. Звичайно, таких божевільних черг, як у Києві не побачиш, проте можна застрягти на кілька хвилин, поки інший пасажир розбиратиметься, як же правильно обрати вид проїзду та оплатити його.

У Києві метро – головна система громадського транспорту, що перевозить близько 1,5 млн пасажирів на добу. Його люблять використовувати, оскільки досить легко підрахувати час, за який можна дістатися до бажаного місця призначення, адже проблеми зі швидкістю прибуття поїздів це виключення з правил.

Але, звичайно ж, без проблем в наших метрополітенах не обходиться. Однією з ключових характеристик метрополітену є його пропускна здатність. І, у випадку України, вона далеко не найкраща.

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Пам’ятаю, як кілька років тому поїзд не приходив близько 10 хвилин. Тоді спроба вийти на вулицю, щоб продовжувати шлях на маршрутці або таксі просто не представлявся можливим. Коли я розвернувся, щоб знайти шлях до ескалатора, то моєму погляду відкрилася величезна кількість “голів”, які тягнулися до спуску в метрополітен. Ідея про те, щоб намагатися вийти на вулицю одразу випарувалася з моєї голови. Все, що залишалося в той момент – чекати поїзда і придумувати, як пояснити причину свого запізнення.

Для того, щоб збільшити пропускну здатність метро можна ще більше знизити інтервал, з яким ходитимуть поїзди, проте для цього знадобиться закупити новий рухомий склад. Також для збільшення пасажиропотоку можна побудувати нові виходи на станціях метро Вокзальна, Університет, Дарниця, Лук’янівська.

Звичайно ж, рухомий склад в українському метрополітені обов’язково потрібно оновлювати. У світі вже давно купують поїзди, в яких є так званий суцільний прохід. Він дозволяє збільшити пасажиромісткість одного складу приблизно на 15% у порівнянні з тими поїздами, які використовуються зараз.

Крім того, необхідно обладнати велику кількість станцій для людей з обмеженими можливостями. Наприклад, поставити на станціях спеціальні ліфти, які допоможуть спуститися в метро. Хоча ця задумка закладається в план будівництва деяких станцій і вводиться на деякі вже існуючі станції, їх все ще не достатньо для того, щоб у людей з обмеженими можливостями не виникало проблем при поїздках у метрополітені.

А на що ж зараз підуть гроші, після подорожчання проїзду в метро Києва? Факти ICTV зв’язалися з одним з діючих працівників метрополітену, який розповів, для чого була підвищена ціна на проїзд в метро.

За інформацією нашого джерела, перше, на що пішов прибуток від нової ціни на метро – підвищення зарплат співробітникам метрополітену. В середньому їх зарплату підвищили на 15%, оскільки від працівників неодноразово надходили скарги про низьку оплату праці.

Крім того, були закуплені нові рухомі склади Крюківського вагонобудівного заводу, які вже перевозять пасажирів. Також планується почати роботи по реконструкції на кількох станціях Сирецько-Печерської лінії, оскільки їхній стан наближається до критичного.

Звичайно, київському метро не завадило б розширитися, адже сьогодні більшість метрополітену охоплює центр міста і невелику частину лівого берега.

Згідно зі схемою ліній київського метрополітену 2018 року зараз проектується кілька варіантів збільшення вже існуючих ліній і будівництва так званої Подільсько-Вигурівської лінії. Вона повинна проходити на Троєщину і охоплювати ще частину лівого берега Києва.

Проте влада Києва вважає, що на станціях метро міста просто необхідно встановити табло, які показуватимуть, скільки часу залишається до прибуття поїзда. Цей проект зареєстрували на сайті КМДА 3 серпня. Багато хто вважає цю ідею не надто правильною.

Так, в середині серпня в метро жінка втратила свідомість, і ніхто не міг надати їй професійну допомогу, так як персонал метрополітену цьому не навчали. А якщо в метро відбудеться ситуація, яка загрожує життю (зупинка серця, інсульт, тощо), то ніхто з персоналу станції не допоможе вам. Швидку допомогу, звичайно ж, викличуть, але доведеться чекати поки вона приїде, спуститься в метро.

Багато хто вважає, що такий стан справ є неправильним. Установка тих же дефібриляторів на станціях допоможе врятувати життя людини в тому випадку, якщо у неї трапиться зупинка серця. Навчити персонал для їх використання зовсім не складно. Подібна практика існує в сусідній Польщі.

Також варто встановити на станціях аптечки для використання під час надзвичайних подій і також навчити персонал надавати першу допомогу в найпоширеніших випадках. Це дозволить потерпілому дочекатися працівників швидкої в тому стані, коли їх допомога ще може мати значний вплив на ситуацію.



Ще одна проблема, яку хочуть виправити найближчим часом – наявність туалетів на станціях. Навіть з огляду на той факт, що середня поїздка в метро не займає більше півгодини, опинитися в ситуації, коли терпіти вже не в силах, може кожен.

Оскільки проектування туалетів прямо на станціях метро не передбачено, Міністерство регіонального розвитку розглядає варіант будівництва туалетів на вході в метро або в підземних переходах, як це зроблено в Лондоні, Парижі та Римі.

Автоматичні поїзди метро – ще один шлях розвитку, яким стрімко рухаються країни Європи та Азії. Зараз автоматичні поїзди метро можна побачити у 37 містах світу. Серед країн лідерами нововведення є Франція, Південна Корея, ОАЕ і Сингапур.

Автоматизація метрополітену впроваджується в різних країнах на різних рівнях. Так, зараз використовують автоматизацію: в режимі руху під керуванням водія, з елементами автоматики (водій керує і гальмує), безпілотний режим, напівавтоматичний режим, повністю автоматизований безпілотний режим.

Звичайно, щоб впровадити подібну практику, потрібні відповідні поїзди і система їх контролю. Наразі більшість автоматизованих поїздів намагаються впроваджувати на малонавантажених лініях в якості експерименту.

Оновити існуючу лінію під управління автоматизованою системою цілком реально, однак для цього знадобиться не тільки закупити спеціальні рухомі склади, а й сигнальну техніку, пристрої оперативного управління. Крім того, у Парижі при оновленні однієї з ліній метро спеціально встановили двері, які відокремлюють платформу від рейок, щоб убезпечити пасажирів при використанні автоматизованих поїздів.

Терміни впровадження цілком залежать від країн і їх технічного забезпечення, тому точних прогнозів тут намагаються не давати.

До слова, КМДА затвердила проект будівництва ділянки Сирецько – Печерської лінії метрополітену від станції Сирець на житловий масив Виноградар.