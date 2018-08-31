PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / В Україні з 1 січня зростуть зарплати і пенсії - на скільки/

В Україні з 1 січня зростуть зарплати і пенсії – на скільки

У проекті бюджету на 2019 закладено підвищення зарплат і пенсій для громадян України.

Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради України проект бюджету на 2019 до 15 вересня. Це передбачено чинним законодавством, повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

– У минулому році Уряд вперше за всю історію незалежності забезпечив конституційне подання повного бюджету до Верховної Ради до 15 вересня. Я переконаний, що і в цьому році Уряд 15 вересня, може навіть трохи раніше, передасть проект Державного бюджету до Верховної Ради, – сказав він в ефірі Прямого.

За словами Розенка, значну частину коштів буде спрямовано на подальше посилення обороноздатності країни і підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.

Читайте: Що зміниться з 1 вересня 2018: субсидії, ціни, школи, лікарні та ТБ

– Я можу гарантувати, що з 1 січня будуть підвищені і розмір заробітної плати приблизно до 4200 гривень і пенсійні виплати, – сказав віце-прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, згідно з даними Держкомстату, зарплата вчителя в Україні – одна з найнижчих в Європі.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пенсіонерам з окупованих територій віддадуть борги – умова
Пенсії в Україні – Пенсійний фонд профінансував виплати за серпень
Пенсія чи зарплата? В Україні вирішили, як бути з працюючими пенсіонерами
пенсии в украине
Підвищення пенсій – кому і коли піднімуть виплати
Пенсії за липень повністю виплачено
Проблемы с Пенсионным фондом: почему в Украине могут исчезнуть пенсии
Затримка пенсій: Укрпошта продовжила термін виплати
Ще раз не пробачу! Гройсман дав на виплату пенсій 5 днів
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка