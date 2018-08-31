В Україні з 1 січня зростуть зарплати і пенсії – на скільки

У проекті бюджету на 2019 закладено підвищення зарплат і пенсій для громадян України.

Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради України проект бюджету на 2019 до 15 вересня. Це передбачено чинним законодавством, повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

– У минулому році Уряд вперше за всю історію незалежності забезпечив конституційне подання повного бюджету до Верховної Ради до 15 вересня. Я переконаний, що і в цьому році Уряд 15 вересня, може навіть трохи раніше, передасть проект Державного бюджету до Верховної Ради, – сказав він в ефірі Прямого.

За словами Розенка, значну частину коштів буде спрямовано на подальше посилення обороноздатності країни і підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.

Читайте: Що зміниться з 1 вересня 2018: субсидії, ціни, школи, лікарні та ТБ

– Я можу гарантувати, що з 1 січня будуть підвищені і розмір заробітної плати приблизно до 4200 гривень і пенсійні виплати, – сказав віце-прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, згідно з даними Держкомстату, зарплата вчителя в Україні – одна з найнижчих в Європі.