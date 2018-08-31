Ватажок “ДНР” Олександр Захарченко смертельно поранений в центрі Донецька під час замаху.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
– Поруч з кафе, де він перебував, вибухнула бомба, – йдеться в повідомленні.
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Вибух стався біля кафе Сепар на вулиці Пушкіна, яке знаходиться в декількох сотнях метрів від резиденції Захарченка.
Ватажок “ДНР” Захарченко убитий у Донецьку. СБУ підтверджує (ОНЛАЙН) / 2 фотографии
Нагадаємо, 30 серпня 2014 року на Захарченка було скоєно замах. Тоді він не постраждав, але водій машини, на якій він їхав, отримав поранення.
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