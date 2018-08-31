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Вбивство Захарченка: Донецьк закритий, у школах скасували перший дзвоник

В окупованому Донецьку ввели надзвичайний стан після вбивства ватажка “ДНР” Олександра Захарченка.

захарченко убили

Про це повідомляє kp.ua.

Також у зв’язку з подією закрили всі пункти пропуску.

Станом на вечір 31 серпня, жителів “ДНР” не випускають з окупованої території.

Читайте: Етап повернення окупованих територій - експерт про вбивство Захарченка Хто замінить Захарченка у "ДНР" Останні кадри з живим Захарченком

Місцеві правоохоронці розраховують, що це допоможе їм знайти учасників замаху.

За інформацією Telegram-каналу Mash, школах “ДНР” скасували перший дзвінок.

Нагадаємо, сьогодні близько 18.00 ватажок “ДНР” Олександр Захарченко був смертельно поранений у центрі Донецька. Вибух стався у кафе Сєпар на вулиці Пушкіна, яке знаходиться в декількох сотнях метрів від резиденції бойовика.

Фото: Twitter.

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