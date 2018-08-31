PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Вбивство Захарченка - реакція МЗС України/

Вбивство Захарченка – реакція МЗС України

Швидка реакція МЗС РФ на вбивство Олександра Захарченка виказує спроби Росії прикрити маріонеток, яких підтримує Кремль.

МЗС

Про це речниця МЗС України Мар’яна Беца заявила у Twitter.

– Мегаблискавична реакція МЗС РФ на вбивство Захарченка свідчить, як мінімум, про спроби РФ прикрити маріонеток, яких вона підтримує і фінансує, – написала вона.

Читайте: Вбивство Захарченка: кому вигідно і що за цим стоїть

Нагадаємо, ватажка “ДНР” Олександра Захарченка вбили в центрі Донецька.

За даними СБУ, вбивство Захарченка сталося через внутрішні кримінальні конфлікти.

У мережі вже з’явилося перше відео з місця вибуху.

Фото: МЗС України

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хто і за що ліквідував Захарченка. Всі версії
захарченко убили
Росія завжди буде разом з вами: реакція Путіна на вбивство Захарченка
Росія ніколи сама не піде з Донбасу – експерт про вбивство Захарченка
захарченко убили
Захарченко убитий. Перше відео з місця вибуху в Донецьку
Вбивство Захарченка: кому вигідно і чого чекати
захарченко убили
Вбивство Захарченка: Донецьк закритий, у школах скасували перший дзвоник
убит захарченко
Етап повернення окупованих територій – експерт про вбивство Захарченка
Хто замінить Захарченка у “ДНР”
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка