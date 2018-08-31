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Вбивство Захарченка – реакція соціальних мереж

Ватажок “ДНР” Олександр Захарченко був убитий у центрі Донецька у результаті вибуху. Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на смерть Захарченка.

Олександр Захарченко помер сьогодні у результаті вибуху в окупованому Донецьку.

Вибух стався в кафе Сепар, яке знаходиться недалеко від резиденції Захарченка.

Факти ICTV зібрали реакцію соціальних мереж на те, що Захарченка вбили.

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Вбивство Захарченка – реакція соціальних мереж / 9 фотографий
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Нагадаємо, біографія Захарченка сповнена темних плям. Факти ICTV писали також про бізнес Захарченка.

Хто вбив Захарченка?

  • ФСБ 73%, 8 votes
    8 votes 73%
    73%
  • Свої з “ДНР” 27%, 3 votes
    3 votes 27%
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  • Українські спецслужби 0%, 0 votes
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