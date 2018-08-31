Ватажок “ДНР” Олександр Захарченко був убитий у центрі Донецька у результаті вибуху. Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на смерть Захарченка.
Олександр Захарченко помер сьогодні у результаті вибуху в окупованому Донецьку.
Вибух стався в кафе Сепар, яке знаходиться недалеко від резиденції Захарченка.
Факти ICTV зібрали реакцію соціальних мереж на те, що Захарченка вбили.
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Вбивство Захарченка – реакція соціальних мереж / 9 фотографий
Нагадаємо, біографія Захарченка сповнена темних плям. Факти ICTV писали також про бізнес Захарченка.
Хто вбив Захарченка?
ФСБ 73%, 8 votes
Свої з “ДНР” 27%, 3 votes
Українські спецслужби 0%, 0 votes
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