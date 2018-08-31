Ватажок “ДНР” Олександр Захарченко був убитий у центрі Донецька у результаті вибуху. Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на смерть Захарченка.

Олександр Захарченко помер сьогодні у результаті вибуху в окупованому Донецьку.

Вибух стався в кафе Сепар, яке знаходиться недалеко від резиденції Захарченка.

Факти ICTV зібрали реакцію соціальних мереж на те, що Захарченка вбили.

















Вбивство Захарченка – реакція соціальних мереж / 9 фотографий

Нагадаємо, біографія Захарченка сповнена темних плям. Факти ICTV писали також про бізнес Захарченка.