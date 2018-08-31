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Захарченка вбили: в СБУ назвали причину

Ватажка “ДНР” Олександра Захарченка вбили в результаті внутрішніх кримінальних конфліктів.

захарченко убили

Про це повідомляє керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов, передає 112 Україна.

– Інформація, яка надходить в СБУ підтверджує, що сьогодні стався вибух, в результаті якого загинув Захарченко і не тільки він. У нас є підстави припускати, що смерть Захарченка сталася внаслідок внутрішніх кримінальних конфліктів, – сказав він.

Читайте: Вбивство Захарченка: під час вибуху поранено “віце-прем’єра” Ташкента

Нагадаємо, сьогодні близько 18.00 ватажок “ДНР” Олександр Захарченко був смертельно поранений у центрі Донецька. Вибух стався у кафе Сєпар на вулиці Пушкіна, яке знаходиться в декількох сотнях метрів від резиденції бойовика.

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