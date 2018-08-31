Захарченко убитий. Перше відео з місця вибуху в Донецьку

31 серпня в результаті вибуху в центрі Донецька загинув ватажок так званої “ДНР” Олександр Захарченко.

Перше відео з місця вибуху опубліковано в YouTube.

На відео показано місце, де стався вибух – кафе Сєпар.

До нього приїхали численні машини екстрених служб, місце вибуху оточене.

Після вибуху в кафе почалася пожежа, тому на відео можна побачити дві пожежні машини.



Нагадаємо, сьогодні близько 18.00 ватажок “ДНР” Олександр Захарченко був смертельно поранений у центрі Донецька. Вибух стався у кафе Сєпар на вулиці Пушкіна, яке знаходиться в декількох сотнях метрів від резиденції бойовика.