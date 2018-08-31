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Захарченко убитий: у “ДНР” обрали нового ватажка

Тимчасово виконуючим обов’язки ватажка “ДНР” був призначений заступником голови ради міністрів республіки” Дмитро Трапезніков.

захарченко убит

Про це повідомляється в Telegram-каналі 360tv.

– Відповідно до статті 62 конституції “ДНР”, у разі дострокового припинення повноважень глави республіки тимчасово виконуючим обов’язків призначається заступник голови Ради міністрів, – сказав представник “народної ради “ДНР”.

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Нагадаємо, сьогодні Захарченко був смертельно поранений у центрі Донецька. Вибух стався у кафе Сєпар на вулиці Пушкіна, яке знаходиться в декількох сотнях метрів від резиденції бойовика.

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