1 вересня 2018 року компанія KAN Development відкрила надсучасний навчальний заклад Гімназію А+

Урочисто перерізали стрічку засновник компанії KAN Ігор Ніконов, його дружина, засновниця освітньої мережі А+ Іванна Ніконова, директор мережі освітніх закладів А+ Тетяна Курмаз, а також Кличко Володимир, Фіданян Олена, Волков Олександр.

– Проект Гімназії А+ створений разом з талановитою командою архітекторів із бюро ARCHIMATIKA має площу близько 8000 кв.м. та розрахований на 600 учнів, він є унікальним та не має аналогів в Україні. Будівля працює на теплових насосах, що використовують енергію землі і постачають його для потреб гімназії, 170 пробурених свердловин беруть тепло впродовж опалювального періоду, а влітку вони працюють на охолодження будівлі. Енергоефективне скло, що регулює прогрів повітря в аудиторіях, сонячні батареї, надсучасна система вентиляції, розумне освітлення, трирівнева система очищення води – це далеко не всі технічні характеристики будівлі , – зазначив засновник компанії KAN, Ігор Ніконов.

Гімназію А+ було реалізовано в рекордні терміни. Автори проекту у складі KAN та ARCHIMATIKA додали чимало зусиль, щоб навчальний заклад позитивно відрізнявся від інших освітніх проектів навіть через кілька десятиліть. Екологічність та ергономічність – основоположні принципи компанії KAN.

Створюючи Гімназію А+, команда проекту приділила особливу увагу відповідності всіх матеріалів параметрам безпеки їх використання в дитячому закладі, а також екологічності, надійності і стійкості. Наприклад, оздоблювальні матеріали тестували на виділення фенолів, формальдегідів і зважених спиртів.

Це перша школа з унікальним великим стадіоном аналогів якому ще немає в Україні. Професійне футбольне поле розміром 40Х60 метрів для тренування учнів та проведення змагань міжнародного рівня з трибунами для вболівальників, що реалізовано згідно стандартів ФІФА. Також гімназія має 3 багатофункціональні спортивні зали різного призначення: великий зал для командних видів спорту, зал для художньої гімнастики та єдиноборств, хореографічний зал.























1 вересня 2018 року компанія KAN Development відкрила надсучасний навчальний заклад Гімназію А+ / 12 фотографий

Окремої уваги вартує outdoor гімнастичний комплекс та баскетбольний майданчик(може використовуватися для волейболу, бадмінтону і т.д.), бігові доріжки с професійним покриттям, стіна для скелелазіння та інше. На зовнішньому дитячому майданчику встановлено унікальний комплекс дитячих спортивно-розважальних атракціонів, на фоні яких навіть дорослому хочеться зробити фото.

Ще одна з інноваційних рис Гімназіі А+ – це можливість проведення занять на свіжому повітрі. На спеціально облаштованому зеленому майданчику діти та їх батьки мають можливість відвідати класи з малювання, поезії та йоги на зеленій траві з видом на ландшафтний парк. До речі, унікальні хвойні дерева та сакури для нього було привезено з кращих розплідників України і Німеччини.

У Гімназії А+ від KAN Development є їдальня для здорового харчування дитини та затишне кафе, надсучасна цифрова та традиційна бібліотеки, шкільний театр, велика концертна зала на 200 осіб, професійний лекторій, студія звукозапису та обладнана сучасними інструментами музична студія. Класи інформатики, біології, хімії та Science lab з професійним лабораторним обладнанням, якому позаздрять навіть сучасні вчені. Для батьків у гімназії передбачено зручний паркінг , у тому числі електрозарядні станції для автомобілів та велосипедів.

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Також у школі розроблена унікальна програма, завдяки якій батьки онлайн будуть отримувати інформацію щодо успіхів та талантів дитини, що дозволить своєчасно виявити у ній найкращі якості та вміння для майбутнього розвитку та реалізації.

Компанія KAN продовжує створювати нові надсучасні навчальні та спортивні заклади в рамках інфраструктури проектів житлових комплексів. Вже ведеться реалізація садків та шкіл у живому кварталі Файна Таун, ЖК Respublika та унікальному комплексі Tetris Hall.