Без домашніх завдань і табелів. Які зміни чекають на школи 1 вересня

З 1 вересня на учнів чекають зміни в освіті. Найбільше, як і минулого року, їх буде в початкових класах. Факти ICTV з’ясували, що нового підготувала школярам та їх батькам реформа освіти.

Зміни в освіті обіцяють навчити школярів не лише рахувати, читати та писати, а й соціальним навичкам – проявляти свої емоції та комунікувати з іншими людьми. Саме на цьому зосереджені зміни в початковій школі, з яких починається ґрунтовна освітня реформа в Україні.

Поетапні зміни

Масштабна реформа освіти охоплює усю школу, але запроваджується поступово. Міністр освіти Лілія Гриневич розповіла, що зміни почнуться з молодших класів.

– Дуже важливо розуміти послідовність запровадження державних стандартів. За державним стандартом початкової освіти першокласники почнуть навчатись з 1 вересня 2018 року. Стандарт базової школи має стартувати з 1 вересня 2022 року, а стандарт старшої школи – з 1 вересня 2027 року.

Змінювати освіту будуть по всім фронтам – від методики навчання до технічного оснащення. Реформа отримала чимале фінансування. На її реалізацію держава витратить майже 2 мільярди гривень.

Гроші на матеріально-технічне оновлення міністерство планує розподілити між територіями і ті вже самостійно будуть купувати обладнання, рекомендоване МОН.

Індивідуальний підхід

Усі першокласники України 1 вересня розпочнуть навчатись за стандартами нової української школи. За рік до цього новації освітньої реформи застосували до сотні пілотних навчальних закладів по всій країні.

Після реалізації змін, деякі з них відкоригують, врахують побажання учасників навчального процесу в пілотних школах, і застосують тепер до першачків в усіх навчальних закладах. Головна відмінність нової школи – орієнтація на потреби дитини, а не пристосування учнів до єдиної системи, як це було раніше.

В МОН говорять, зміни – це потреба часу, адже сучасні діти мислять інакше, а значить, і навчати їх слід по-іншому.

– Сучасні діти сприймають інформацію інакше. На них не спрацьовують методи, які працювали раніше у початковій школі. Вони швидше мислять, краще вчаться самостійно, а не лише готові слухати і повторювати, – констатує Іванна Кобернік, радник міністра освіти.

Школа стане інклюзивною. Вона буде враховувати потреби кожної окремої дитини. На практиці це означає переорієнтацію школи з предметів на правила співіснування в соціумі. Педагоги навчатимуть учнів працювати у команді, конструктивно виражати свої емоції, власні думки, та вирішувати складні завдання.

Вчителі теж зміняться

Щоб впровадити нові стандарти освіти на практиці, 22 тисячі українських вчителів перших класів пройшли онлайн-курси з підвищення кваліфікації. Цікаво, що вони є у вільному доступі в інтернеті, і в міносвіти рекомендують їх пройти навіть батькам учнів.

Крім цього, вчителям дали додаткове навчання та влаштували перевірку. Її успішне проходження засвідчували в місцевих інститутах післядипломної освіти. Загалом, на підвищення кваліфікації педагогів міносвіти витрачає 385 мільйонів гривень.

Без домашніх завдань, але з ранковими зустрічами

Школа стає соціально орієнтованою, а отже на перший план виходить комунікація. Підручники стануть не основним об’єктом у навчанні, а лише його частиною. Велику увагу приділять загальному простору школи, який повинен допомагати учням розвиватись.

Домашні завдання у початковій школі зникнуть. Вважається, що у малому віці дітям краще проходити такі навантаження спільно з педагогами та однолітками, а не самотужки.

Попрощались початкові класи і з табелями успішності. Для того, аби батьки краще розуміли рівень сприйняття їх дитиною матеріалу, їм будуть видавати в початковій школі свідоцтва досягнень. В них кожному учневі надаватиметься характеристика, а не оцінка знань.

З’являться і ранкові зустрічі. Перед уроками вчителі та учні будуть у неформальній атмосфері обговорювати плани на день і ділитися тим, як пройшли їхні вихідні. Це допоможе дітям набути і поліпшити навички спілкування.

Все починається зі школи

В міністерстві освіти впевнені, що зміни, які запроваджують зараз у початковій, а в майбутньому – в базовій та старшій школах, допоможуть виховати у дітей чесноти, необхідні для якісного навчання у ВИШах та успішного професійного життя.

Тому нова школа так багато уваги приділяє соціальним аспектам взаємодії. До того ж, тенденції сучасного світу свідчать про те, що аби бути затребуваними, людям доведеться здобувати нові знання усе життя. А привчити дітей до інтелектуальної гнучкості за старою системою вже неможливо.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк