Бойовики почали масово заарештовувати громадян на Донбасі – Геращенко

На тимчасово окупованому Донбасі бойовики масово затримують і арештовують громадян.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

– Отримала надзвичайно тривожну інформацію з окупованого РФ Донбасу. Йдуть масові затримки і арешти громадян, бойовики заблокували роботу всіх КПВВ, нікого не випускають з території окупації. Фактично, ФСБ створила сталінські загранзагони, які зараз заганяють в клітку мільйони людей, – написала Геращенко.

За її словами, загони російських спецслужб взяли в кільце окупований Донецьк.

Це все тільки поглиблює глибоку гуманітарну кризу на окупованій території.

– Наголошую, КПВВ заблоковані на початку шкільного року, коли тисячі українців, чиї родини розділила російська агресія і окупація, перетинають КПВВ. Літні люди не можуть виїхати за пенсіями, діти і студенти – до своїх начальних закладів, – зауважила Геращенко.

Вона також повідомила, що направила координаторам ОБСЄ у Тристоронній контактній групі і гуманітарній підгрупі Мартіна Сайдіка і Тоні Фріша листи з проханням негайно звернутися до терористів “ДНР”, щоб вони розблокувати роботу КПВВ.

– Також я спрямувала листи до представництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні з проханням негайно вимагати доступу до тюрем в окупованому Донбасі, де зараз масово катують людей, – наголосила перший заступник голови ВР.

Нагадаємо, сьогодні Петро Порошенко зустрівся з конгресменами США у Вашингтоні та обговорив з ними Крим, Донбас і Північний потік-2.

Фото: УНІАН