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Наскільки добре ви знаєте українську мову? ТЕСТ

1 вересня в Україні відзначають День знань. Факти ICTV пропонують вам перевірити, наскільки добре ви знаєте українську мову.

День знань в Україні відзначають щорічно 1 вересня.

Факти ICTV підготували тест з української мови, щоб перевірити, чи не забули ви правила.

Читайте: День знань 2018 – найкращі СМС-привітання

Раніше ми придумали для вас 10 питань з української літератури.

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