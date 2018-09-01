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Коли у школах з’являться підручники – відповідь Гриневич

Підручники для 1 класу надрукують у кінці вересня-на початку жовтня, для 10 класу – на початку листопада.

Навчання у школі

Підручники для першокласників надрукують на кінець вересня-початок жовтня, заявила глава Міносвіти Лілія Гриневич, передає Громадське.

За її словами, у вересні першокласники переважно не працюватимуть із підручниками – в них адаптаційний період.

Для учнів 10 класу підручники будуть на початку листопада. Їм Гриневич пропонує поки скористатися електронними версіями.

– Все можна завантажити в електронній бібліотеці. Ми вперше її зробили, – зауважила вона.

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За словами міністра, більшість підручників для 5 класу, з якими також були затримки, вже є.

Загалом Міносвіти друкує 18,5 млн підручників для 1-го, 5-го та 10-го класів.

Раніше Лілія Гриневич назвала низку причин, через які у школах немає підручників.

Фото: Рixabay

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