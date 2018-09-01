Коли в Україну прийде осінь – прогноз синоптиків

1 вересня в Україну прийшла календарна осінь. Однак літня погода протримається ще близько двох тижнів, переконані синоптики.

Погода в Україні восени буде теплою – літні температури триматимуться практично весь вересень, розповіла Апострофу заввідділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

– Календарне літо настає тоді, коли середньодобові температури перевищують 15º, календарна осінь – коли середньодобові температури нижчі 15º. Але протягом перших двох тижнів вересня середньодобові температури будуть близько 20º, а на півдні та сході навіть вище, тому два тижні літа у вересні ще точно будуть, – зазначила вона.

За словами Балабух, така погода вважається аномально теплою.

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За прогнозами Укргідрометцентру, нормальна середньомісячна температура вересня 12-19º тепла, в гірських районах 8-13º тепла.

Однак погода у вересні 2018 року в середньомісячних показниках буде теплішою на близько 2º.

Раніше синоптики обіцяли суху погоду в Україні у вересні та відчутні похолодання вночі.