Помер український дисидент Юрій Бадзьо

1 вересня в Києві помер Юрій Бадзьо. Смерть видатного українського дисидента настала на 83-му році життя.

Юрій Бадзьо був українським літературознавцем, публіцистом, громадсько-політичним діячем, учасником національно-демократичного руху в Україні від початку 1960-х років, колишнім політв’язнем.

Про його смерть повідомив дисидент, журналіст Олесь Шевченко.

– Щойно помер видатний український дисидент Юрій Бадзьо, – написав він у Facebook.

Бадзьо народився 25 квітня 1936 року в селі Копинівці Мукачівського району Закарпатської області.

У 1961 році став науковим співробітником Інституту літератури ім. Тараса Шевченка. У серпні 1965 року його звільнили за участь у шевченківських вечорах і акції протесту проти політичних арештів під час прем’єри фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків.

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У 1979 році його засудили на 7 років за обвинуваченням в антирадянській пропаганді. Покарання відбував у таборі в Мордовії. За відмову писати клопотання про звільнення, вийшов на свободу 9 грудня 1988 року.

Після звільнення працював завідувачем відділу Товариства української мови ім. Тараса Шевченка, потім – головою Нацради Демократичної партії України.

З червня 1993 року працював науковим редактором в Інституті філософії НАН України. З 1996 року став членом Спілки письменників України.