PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Порошенко зустрівся з делегацією Конгресу США. Про що говорили/

Порошенко зустрівся з делегацією Конгресу США. Про що говорили

Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні провів зустріч з делегацією Конгресу США. Глава нашої держави обговорив з конгресменами США Крим, Донбас і Північний потік-2.

Про це повідомили в Адміністрації президента.

Під час зустрічі Петро Порошенко висловив подяку за важливу роль Конгресу США в захисті суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи послідовну підтримку надання Україні летальної оборонної зброї і посилення санкцій тиску на РФ.

Також повідомляється, що були скоординовані подальші кроки щодо посилення міжнародних зусиль для деокупації українського Криму і Донбасу.

Глава держави звернув увагу на протиправну діяльність Росії в акваторії Азовського моря і Керченської протоки.

Читайте: США вимагають від РФ припинити тиск на Україну в Азовському морі

Крім того, відбувся обмін думками щодо загроз енергетичній безпеці Європи через реалізацію проекту Північний потік-2.

Сторони обговорили прогрес України в реалізації програм реформ і розвиток співпраці з МВФ.

Порошенко також висловив сподівання на підтримку конгресменами зусиль України, що спрямовані на офіційне визнання США Голодомору геноцидом українського народу.

Нагадаємо, як Путін погрожував Порошенку “розчавити” військо України.

Фото: Адміністрація президента України

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Святкові лінійки, банти й усмішки – День знань в Україні (ОНЛАЙН)
Хто замінить Захарченка у “ДНР”
Росія направила на Донбас колону вантажівок – ОБСЄ
Путін погрожував Порошенку “розчавити” військо України – Олланд
До побачення, телебачення. Україна переходить на цифрове мовлення
Якісно і бюджетно: де та за скільки купити модну шкільну форму
Придбати квиток на поїзд “чотирьох столиць” уже можна: ціни і дати
США нададуть Україні техніку і зброю для відбиття атаки РФ з моря
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка