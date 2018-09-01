Порошенко зустрівся з делегацією Конгресу США. Про що говорили

Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні провів зустріч з делегацією Конгресу США. Глава нашої держави обговорив з конгресменами США Крим, Донбас і Північний потік-2.

Про це повідомили в Адміністрації президента.

Під час зустрічі Петро Порошенко висловив подяку за важливу роль Конгресу США в захисті суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи послідовну підтримку надання Україні летальної оборонної зброї і посилення санкцій тиску на РФ.

Також повідомляється, що були скоординовані подальші кроки щодо посилення міжнародних зусиль для деокупації українського Криму і Донбасу.

Глава держави звернув увагу на протиправну діяльність Росії в акваторії Азовського моря і Керченської протоки.

Крім того, відбувся обмін думками щодо загроз енергетичній безпеці Європи через реалізацію проекту Північний потік-2.

Сторони обговорили прогрес України в реалізації програм реформ і розвиток співпраці з МВФ.

Порошенко також висловив сподівання на підтримку конгресменами зусиль України, що спрямовані на офіційне визнання США Голодомору геноцидом українського народу.

Нагадаємо, як Путін погрожував Порошенку “розчавити” військо України.

Фото: Адміністрація президента України