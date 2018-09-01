РФ затримала українське судно в Азовському морі

У ніч на 1 вересня берегова охорона ФСБ РФ затримала на шляху з Маріуполя поблизу Бердянська український балкер Amadore.

Про це повідомив у Facebook експерт із питань Криму Андрій Клименко.

– Вночі з 31.08 на 01.09.2018 близько 00.00 берегова охорона ФСБ РФ затримала на шляху з Маріуполя поблизу Бердянська український балкер AMADORE, станом на 10.00 судно ще продовжує стояти.

Зауважимо, що зазвичай такі затримання тривають близько 3-х годин, – написав він.

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Клименко додав, що на шляху до Азовського моря це судно чекало дозволу в Керченській протоці протягом 119 годин.

– Це 99 затримання (безпосередньо в морі, не враховуючи перевірок перед і в Керченській протоці) з 17 травня 2018 року, – зауважив він.