РФ затримала українське судно в Азовському морі

У ніч на 1 вересня берегова охорона ФСБ РФ затримала на шляху з Маріуполя поблизу Бердянська український балкер Amadore.
Про це повідомив у Facebook експерт із питань Криму Андрій Клименко.
– Вночі з 31.08 на 01.09.2018 близько 00.00 берегова охорона ФСБ РФ затримала на шляху з Маріуполя поблизу Бердянська український балкер AMADORE, станом на 10.00 судно ще продовжує стояти.
Зауважимо, що зазвичай такі затримання тривають близько 3-х годин, – написав він.
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Клименко додав, що на шляху до Азовського моря це судно чекало дозволу в Керченській протоці протягом 119 годин.
– Це 99 затримання (безпосередньо в морі, не враховуючи перевірок перед і в Керченській протоці) з 17 травня 2018 року, – зауважив він.
Раніше США розкритикували дії Росії щодо обмеження переміщення українських судів в Азовському морі.