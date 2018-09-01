PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / РФ затримала українське судно в Азовському морі/

РФ затримала українське судно в Азовському морі

У ніч на 1 вересня берегова охорона ФСБ РФ затримала на шляху з Маріуполя поблизу Бердянська український балкер Amadore.

Про це повідомив у Facebook експерт із питань Криму Андрій Клименко.

– Вночі з 31.08 на 01.09.2018 близько 00.00 берегова охорона ФСБ РФ затримала на шляху з Маріуполя поблизу Бердянська український балкер AMADORE, станом на 10.00 судно ще продовжує стояти.

Зауважимо, що зазвичай такі затримання тривають близько 3-х годин, – написав він.

Читайте: Україна перекидає в Азовське море піхоту, артилерію і кораблі

Клименко додав, що на шляху до Азовського моря це судно чекало дозволу в Керченській протоці протягом 119 годин.

– Це 99 затримання (безпосередньо в морі, не враховуючи перевірок перед і в Керченській протоці) з 17 травня 2018 року, – зауважив він.

Раніше США розкритикували дії Росії щодо обмеження переміщення українських судів в Азовському морі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

США вимагають від РФ припинити тиск на Україну в Азовському морі
Розрив сполучення з РФ: Україна перекриє нелегальні автобусні перевезення
Клімкін заявив про готовність розірвати “дружбу” з Росією
Володимир Путін
Навіщо Путіну Україна і чому Кремль не піде війною
Україна перекидає в Азовське море піхоту, артилерію і кораблі
Схід-2018 – це підготовка РФ до світової війни – експерт
Порошенко скликає РНБО через РФ в Азовському морі
Дружбі кінець: Україна розриває великий договір з Росією
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка