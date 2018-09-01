PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Справжній герой України! Порошенко попрощався з Маккейном/

Справжній герой України! Порошенко попрощався з Маккейном

Президент Петро Порошенко взяв участь у жалобних заходах прощання із сенатором США Джоном Маккейном, назвавши його героєм України.

Прощання з Джоном Маккейном відбулося у Вашингтоні. Президент Петро Порошенко взяв участь у жалобних заходах, повідомляє прес-служба АП.

Президент зауважив, що сенатор Маккейн був поруч з Україною та українцями в критичні моменти нашої історії.

– Ми всі запам’ятали його на Майдані під час Революції Гідності, коли при температурі мінус 26 градусів він вийшов роздягнутий, звернувся до сотень тисяч людей, які стояли на Майдані для того, щоб висловити абсолютно необхідні тоді слова підтримки.

Що весь світ і Сполучені Штати Америки разом з українцями. І коли треба було консолідувати світ під час Мюнхенського безпекового форуму – він був лідером і допомагав нам, – додав Порошенко.

Читайте: Україна дасть Європі найкраще: 20 головних цитат Маккейна

– І ще раз дякую. Ви – справжній герой Америки, але ви і справжній герой України. Спасибі вам, – підсумував він.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Джон Маккейн помер у віці 81 року 26 серпня.

Президент США Дональд Трамп заборонив публікувати офіційну заяву про смерть Маккейна, в якій його хотіли охарактеризувати як героя.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Порошенко зустрівся з делегацією Конгресу США. Про що говорили
Путін погрожував Порошенку “розчавити” військо України – Олланд
У США пройшла церемонія прощання з Джоном Маккейном
Фесенко: Порошенко залишається одним з головних фаворитів, незважаючи на високий антирейтинг
Порошенко скликає РНБО через РФ в Азовському морі
Дружбі кінець: Україна розриває великий договір з Росією
Петро Порошенко
Будемо битися! Порошенко розповів, як Україна поверне Крим і Донбас
Ключове завдання – місія ООН: Меркель їде до України
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка