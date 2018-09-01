Справжній герой України! Порошенко попрощався з Маккейном

Президент Петро Порошенко взяв участь у жалобних заходах прощання із сенатором США Джоном Маккейном, назвавши його героєм України.

Прощання з Джоном Маккейном відбулося у Вашингтоні. Президент Петро Порошенко взяв участь у жалобних заходах, повідомляє прес-служба АП.

Президент зауважив, що сенатор Маккейн був поруч з Україною та українцями в критичні моменти нашої історії.

– Ми всі запам’ятали його на Майдані під час Революції Гідності, коли при температурі мінус 26 градусів він вийшов роздягнутий, звернувся до сотень тисяч людей, які стояли на Майдані для того, щоб висловити абсолютно необхідні тоді слова підтримки.

Що весь світ і Сполучені Штати Америки разом з українцями. І коли треба було консолідувати світ під час Мюнхенського безпекового форуму – він був лідером і допомагав нам, – додав Порошенко.

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– І ще раз дякую. Ви – справжній герой Америки, але ви і справжній герой України. Спасибі вам, – підсумував він.