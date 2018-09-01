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США готові збільшити поставки летальної зброї в Україну – Волкер

США готові розширити поставки озброєнь Україні, щоб зміцнити її морські і повітряні сили.

Курт Волкер

Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер в інтерв’ю виданню The Guardian.

– Їм необхідно відтворити флот, а також у них дуже обмежені повітряні військові сили. Думаю, нам варто зайнятися питанням повітряного захисту, – сказав Волкер про Україну.

Спецпред зазначив, що Україна в нинішній ситуації потребує допомоги інших країн.

– І звичайно ж, їм потрібна підтримка у вигляді смертоносної зброї, – додав Волкер.

Читайте: США нададуть Україні техніку і зброю для відбиття атаки РФ з моря

Нагадаємо, Волкер розповів, чого очікувати від РФ в Азовському морі.

Фото: УНІАН

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