США готові збільшити поставки летальної зброї в Україну – Волкер

США готові розширити поставки озброєнь Україні, щоб зміцнити її морські і повітряні сили.
Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер в інтерв’ю виданню The Guardian.
– Їм необхідно відтворити флот, а також у них дуже обмежені повітряні військові сили. Думаю, нам варто зайнятися питанням повітряного захисту, – сказав Волкер про Україну.
Спецпред зазначив, що Україна в нинішній ситуації потребує допомоги інших країн.
– І звичайно ж, їм потрібна підтримка у вигляді смертоносної зброї, – додав Волкер.
Читайте: США нададуть Україні техніку і зброю для відбиття атаки РФ з моря
Нагадаємо, Волкер розповів, чого очікувати від РФ в Азовському морі.
Фото: УНІАН
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+