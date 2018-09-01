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Святкові лінійки, банти й усмішки – День знань в Україні (ОНЛАЙН)

Сьогодні, 1 вересня, традиційно відзначають День знань. Як святкують початок навчального року по всій Україні – Факти ICTV ведуть онлайн подій з фото і відео.

1 вересня в Україні за традицією проходять святкові лінійки і торжества.

Ми зібрали цікаві події, фото і відео того, як відзначають День знань по всій Україні.

ЧитайтеДень знань 2018 – найкращі привітання з 1 вересня


До речі, Факти ICTV пропонують вам перевірити, наскільки добре ви знаєте українську мову.

ФотоVkaganovich/Dreamstime.com

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