“Вбивство” Бабченка: організатора засудили до 4,5 років в’язниці

Бориса Германа, обвинуваченого в організації спроби вбивства журналіста Аркадія Бабченка, суд засудив до 4,5 років позбавлення волі.
Голосіївський райсуд Києва після співпраці зі слідством засудив Бориса Германа, обвинуваченого в організації спроби вбивства журналіста Аркадія Бабченка, до 4,5 років позбавлення волі, повідомив глава СБУ Василь Грицак, передає Інтерфакс-Україна.
– 30 серпня цього року Голосіївський районний суд Києва визнав винним громадянина Бориса Германа в тому, в чому його звинувачували.
Йому призначено реальний термін покарання – 4 роки і 6 місяців позбавлення волі, – сказав Грицак.
За його словами, вирок набуде чинності через місяць.
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Водночас глава СБУ уточнив, що Герман пішов на угоду зі слідством і повністю визнав свою провину.
Нагадаємо, 6 серпня Шевченківський райсуд Києва залишив Бориса Германа під вартою у справі про замах на журналіста Аркадія Бабченка.
Фото: Володимир Гонтар/УНІАН