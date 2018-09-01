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“Вбивство” Бабченка: організатора засудили до 4,5 років в’язниці

Бориса Германа, обвинуваченого в організації спроби вбивства журналіста Аркадія Бабченка, суд засудив до 4,5 років позбавлення волі.

Борис Герман

Голосіївський райсуд Києва після співпраці зі слідством засудив Бориса Германа, обвинуваченого в організації спроби вбивства журналіста Аркадія Бабченка, до 4,5 років позбавлення волі, повідомив глава СБУ Василь Грицак, передає Інтерфакс-Україна.

– 30 серпня цього року Голосіївський районний суд Києва визнав винним громадянина Бориса Германа в тому, в чому його звинувачували.

Йому призначено реальний термін покарання – 4 роки і 6 місяців позбавлення волі, – сказав Грицак.

За його словами, вирок набуде чинності через місяць.

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Водночас глава СБУ уточнив, що Герман пішов на угоду зі слідством і повністю визнав свою провину.

Нагадаємо, 6 серпня Шевченківський райсуд Києва залишив Бориса Германа під вартою у справі про замах на журналіста Аркадія Бабченка.

Фото: Володимир Гонтар/УНІАН

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