“Вбивство” Бабченка: організатора засудили до 4,5 років в’язниці

Бориса Германа, обвинуваченого в організації спроби вбивства журналіста Аркадія Бабченка, суд засудив до 4,5 років позбавлення волі.

Голосіївський райсуд Києва після співпраці зі слідством засудив Бориса Германа, обвинуваченого в організації спроби вбивства журналіста Аркадія Бабченка, до 4,5 років позбавлення волі, повідомив глава СБУ Василь Грицак, передає Інтерфакс-Україна.

– 30 серпня цього року Голосіївський районний суд Києва визнав винним громадянина Бориса Германа в тому, в чому його звинувачували.

Йому призначено реальний термін покарання – 4 роки і 6 місяців позбавлення волі, – сказав Грицак.