Вбивство Захарченка: основні версії СБУ

Основною версією вбивства Олександра Захарченка в СБУ вважають “зачистку тих, хто в 2014 році сприяв введенню російських військ на Донбас”.
Про це журналістам заявив глава СБУ Василь Грицак, передає Інтерфакс-Україна.
– На мій погляд, прогнозована ситуація. Проходить методична зачистка всіх тих, хто в 2014 році сприяв введенню російських військ на Донбас, хто сприяв створенню псевдонародних республік…
Ми вважаємо, що проводиться методична зачистка тих, хто знає занадто багато та в кого на руках кров, тих, хто не потрібен у подальшому як свідки, – сказав Грицак.
Хто вбив Захарченка?
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Друга основна версія вбивства Захарченка – “просто розбірки на комерційній основі, оскільки дуже багато майна, підприємств, були, як вони пишуть, віджаті, розділені та було багато ображених у керівництві як “ЛНР”, так і “ДНР”.
Водночас Грицак зауважив, що насправді версій більше. За його словами, СБУ “абсолютно не дивує, що нас звинувачують у всіх гріхах”.
Водночас Грицак підкреслив, що СБУ не має “жодних даних про затримання української диверсійної групи”, оскільки такої ДРГ туди ніхто не посилав.
До слова, після новин про те, що Олександра Захарченка вбили, Факти ICTV зібрали всі версії ліквідації глави “ДНР”.
Фото: СБУ