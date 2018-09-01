Вбивство Захарченка: основні версії СБУ

Основною версією вбивства Олександра Захарченка в СБУ вважають “зачистку тих, хто в 2014 році сприяв введенню російських військ на Донбас”.

Про це журналістам заявив глава СБУ Василь Грицак, передає Інтерфакс-Україна.

– На мій погляд, прогнозована ситуація. Проходить методична зачистка всіх тих, хто в 2014 році сприяв введенню російських військ на Донбас, хто сприяв створенню псевдонародних республік…

Ми вважаємо, що проводиться методична зачистка тих, хто знає занадто багато та в кого на руках кров, тих, хто не потрібен у подальшому як свідки, – сказав Грицак.

Хто вбив Захарченка? ФСБ

Свої з “ДНР”

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Друга основна версія вбивства Захарченка – “просто розбірки на комерційній основі, оскільки дуже багато майна, підприємств, були, як вони пишуть, віджаті, розділені та було багато ображених у керівництві як “ЛНР”, так і “ДНР”.

Водночас Грицак зауважив, що насправді версій більше. За його словами, СБУ “абсолютно не дивує, що нас звинувачують у всіх гріхах”.

Водночас Грицак підкреслив, що СБУ не має “жодних даних про затримання української диверсійної групи”, оскільки такої ДРГ туди ніхто не посилав.