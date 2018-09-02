Бойовики “ДНР” затримали двох осіб на КПВВ

2 вересня, сепаратисти затримали двох чоловіків на контрольному пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування і відправили їх в комендатуру.

Про це повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Павло Лисянський, передає Укрінформ.

– Вранці двох чоловіків затримали і відправили в комендатуру. Зараз “відпрацювали” Донецьк, тепер відпрацьовують інші частини ОРДО, щоб, як вони кажуть, “зловити диверсантів”. Це вони так працюють, – розповів він.

Лисянський уточнив, що зараз на всіх КПВВ наплив людей зменшився, адже “люди хочуть пересидіти вдома і намагаються не виїжджати нікуди”.

Читайте: Окупанти готують “мобілізацію” на Донбасі – розвідка

– Чоловіків зазвичай відправляють в місцеві комендатури, там більш ретельно оглядають і “рекомендують” – їхати чи не їхати. Я сам можу говорити не про всю кількость затриманих, їх може бути набагато більше. Вранці був на лінії розмежування, і мені повідомили місцеві жителі про як мінімум двох затриманих, – зазначив представник омбудсмена.

До речі, в пошуках нібито українських диверсантів бойовики “ДНР” затримали більше 100 осіб.