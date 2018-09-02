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Бойовики порушили “шкільне” перемир’я. Поранені 5 військових ЗСУ

Російські окупаційні війська тричі порушили “шкільне” перемир’я. В результаті обстрілу з гранатометів автоматичних гранатометів 5 військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил.

– Зухвало нехтуючи умовами “шкільного” перемир’я, противник відкрив прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по захисникам населених пунктів Кам’янка і Південне, – йдеться в повідомленні.

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За даними розвідки, двоє окупантів знищені в результаті вогню у відповідь і ще четверо – поранені.

Нагадаємо, за минулу добу в результаті обстрілу російсько-німецьких окупаційних військ, загинув один військовослужбовець збройних сил.

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Шкільне перемир’я: противник б’є з гранатометів і кулеметів
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