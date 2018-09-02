Бойовики порушили “шкільне” перемир’я. Поранені 5 військових ЗСУ

Російські окупаційні війська тричі порушили “шкільне” перемир’я. В результаті обстрілу з гранатометів автоматичних гранатометів 5 військовослужбовців отримали поранення.
Про це повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил.
– Зухвало нехтуючи умовами “шкільного” перемир’я, противник відкрив прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по захисникам населених пунктів Кам’янка і Південне, – йдеться в повідомленні.
Читайте: Російські танки у Чехословаччині: що спільного між Празькою весною та Донбасом
За даними розвідки, двоє окупантів знищені в результаті вогню у відповідь і ще четверо – поранені.
Нагадаємо, за минулу добу в результаті обстрілу російсько-німецьких окупаційних військ, загинув один військовослужбовець збройних сил.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+