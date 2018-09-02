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Доба на Донбасі: загинув український військовий

За минулу добу внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил.

За минулу добу російсько-окупаційні війська 11 разів порушили шкільне перемир’я. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, двоє отримали поранення, повідомляє прес-центр ООС.

– Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Південне, Павлопіль, Водяне та Широкине, – йдеться у повідомленні.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються взятих на себе зобов’язань щодо припинення вогню на час шкільного перемир’я.

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Минулої доби було знищено трьох бойовиків, ще двох поранено.

До слова, на тимчасово окупованому Донбасі бойовики масово затримують і арештовують громадян.

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