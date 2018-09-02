Генеральна прокуратура закриє провадження проти Захарченка

Генеральна прокуратура закриє кримінальне провадження проти ватажка “ДНР” Олександра Захарченка.

Генеральна прокуратура планує закрити кримінальне провадження проти вбитого ватажка так званої “ДНР” Олександра Захарченка, повідомила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНН.

– За фактом смерті буде прийнято рішення процесуальним керівником про закриття провадження проти особисто Захарченка, – сказала Сарган.

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Глава СБУ Василь Грицак раніше заявив, що основною версією вбивства Олександра Захарченка в СБУ вважають “зачистку тих, хто у 2014 році сприяв введенню російських військ на Донбас”.