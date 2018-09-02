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Конфлікт на Донбасі та ЗСУ – про що Порошенко говорив з Волкером

Під час зустрічі президента Петра Порошенка та спеціального представника США з питань України Курта Волкера обговорювалися питання вирішення конфлікту на Донбасі та посилення ЗСУ.

Порошенко та Волкер

Президент Петро Порошенко та спеціальний представник США з питань України Курт Волкер під час зустрічі у Вашингтоні обговорили питання вирішення конфлікту на Донбасі та посилення обороноздатності ЗСУ, повідомив Порошенко у Facebook.

– Ми обговорили безпекову ситуацію на Сході України і скоординували подальші кроки для деокупації Донбасу. Я наголосив на важливості посилення тиску на Росію для негайного звільнення українських заручників. Також ми обмінялися думками щодо посилення обороноздатності української армії, – написав Порошенко.

Глава держави також подякував США за продовження санкцій проти Росії через її агресію в Україні і світі.

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До слова, США готові розширити поставки озброєнь Україні, щоб зміцнити її морські і повітряні сили.

Фото: Петро Порошенко

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