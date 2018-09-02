МОЗ розробило нові санітарні правила у школі

Міністерство охорони здоров’я представило оновлені санітарні правила для шкіл.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун представила у Facebook оновлені санітарні правила в школі, які розроблювалися разом з Міністерством освіти й науки.

Експерти намагалися зробити нові правила максимально відповідними до потреб сучасних учнів.

– Батьки можуть зітхнути з полегшенням – скорочується тривалість виконання домашніх завдань. А для першачків та учнів другого класу домашні завдання взагалі не рекомендуються. Тривалість виконання домашніх завдань не рекомендується понад 1 годину у 3–9 класах та 1,5 години у 10–12 класах, – написала Супрун.

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Пропонується дозволити використовувати у навчальному процесі сучасні ґаджети – електронні книжки, ноутбуки тощо. У класах можна використовувати інтерактивні дошки.

– Організувати простір школи зможуть самостійно – пропонуємо скасувати нормативи щодо відстані між партами, а в 1-4 класах рекомендуємо облаштовувати в навчальних приміщеннях місця для відпочинку та ігор, – додала Супрун.

До слова, підручники для 1 класу надрукують у кінці вересня-на початку жовтня, для 10 класу – на початку листопада.