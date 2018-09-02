Намагалися спровокувати – російські пранкери подзвонили Полтораку

У ніч на 2 вересня російські пранкери спробували спровокувати міністра оборони Степана Полторака розповісти про останні події у зоні проведення операції Об’єднаних сил, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

– Під час розмови були сфабриковані голоси відомих людей. Мета такої витівки – перекласти відповідальність за останні події в Донецьку на українських військових. Їх спробу було відразу ж викрито, і вони, на зрозумілій для них мові, були “відправлені у відповідному напрямку”, – йдеться у повідомленні.