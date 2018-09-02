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РФ створює штучні черги на адмінкордоні з Кримом

На адмінкордон з анексованим Кримом російські прикордонники посилили пропускний контроль і створюють штучні автомобільні черги.

очереди в крым

Про це повідомляє прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.

– Сьогодні прикордонники вкотре зафіксували штучні черги на адмінкордонах. Співробітники Держприкордонслужби не фіксували ніяких накопичень перед українським КПВВ Чонгар, але в той же час сьогодні близько 200 автомобілів чекали своєї черги перед окупаційним так званим “пунктом пропуску”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, в середньому за добу через КПВВ Чонгар в бік Криму перетинає близько 400-500 автомобілів.

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– Тобто, майже половина транспортних засобів, які перетинають адмінкордон за добу, відразу стояли в черзі, створеної окупантами, ймовірно, для “картинки туристичного потоку” або небажання якісно працювати, – додали в прес-служба.

Також відзначено, що зазвичай на адмінкордоні пропуск автомобілів здійснюється окупантами за допомогою світлофора і шлагбаума, але сьогодні вони виставили там для контролю додатково військових.

Раніше ми писали, що в Криму море перетворилося на “фекальний бульйон”, через що відпочивальники скаржаться на різні інфекційні захворювання.

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