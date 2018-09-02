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Російський режисер підтримав Сенцова на Венеціанському кінофестивалі

Російський режисер Віктор Косаковський виступив на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова.

Олег Сенцов

Російський режисер-документаліст Віктор Косаковський виступив на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова на Венеціанському кінофестивалі, повідомляє Радіо Свобода.

Косаковський прийшов на прес-конференцію у футболці з цифрою 111 – саме стільки днів на той момент голодував Сенцов.

– Це не політичний жест, а прагнення нагадати про долю колеги, – сказав режисер.

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Він сподівається, що Росія звільнить українського політв’язня з гуманітарних міркувань.

До слова, у Празі біля стін посольства Росії пройшла акція “тихого протесту” на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова.

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