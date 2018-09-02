Самогубство Волошина: поліція назвала 3 основні версії

Наразі поліція розглядає 3 основні версії самогубства військового льотчика Владислава Волошина.

Наразі у поліції Миколаєва є 3 основні версії самогубства військового льотчика і колишнього тимчасового виконувача обов’язків директора КП Миколаївський міжнародний аеропорт Владислава Волошина, повідомляє Громадське.

Всього назвали 3 пріоритетні версії: вчинення самогубства в стані душевного хвилювання, вчинення самогубства у зв’язку з професійною діяльністю на посаді тимчасового виконувача обов’язків директора аеропорту, вчинення самогубства у зв’язку з примусом його до виконання протиправних дій (доведення до самогубства).

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До слова, військовий льотчик і в.о. глави миколаївського аеропорту Владислав Волошин, який застрелився у власній квартирі, 2 роки тому вже намагався накласти на себе руки.