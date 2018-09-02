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Вбивство Захарченка: ватажка “ДНР” ховають у закритій труні – ЗМІ

Ватажка так званої “ДНР” Олександра Захарченка ховають у закритій труні.

убит захарченко

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Прощання з Захарченком відбувається у театрі опери та балету в Донецьку.

За інформацією УНІАН, співробітників підприємств Донецька та студентів місцевих ВНЗ збирають в якості масовки до похорону Захарченка. З сусідніх окупованих населених пунктів організували підвезення жителів на автобусах.

Читайте: Вбивство Захарченка: основні версії СБУ

До слова, швидка реакція МЗС РФ на вбивство Олександра Захарченка виказує спроби Росії прикрити маріонеток, яких підтримує Кремль.

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