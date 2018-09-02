2 вересня на кладовищі Донецьке море в Донецьку поховали ватажка “ДНР” Олександра Захарченка.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

На цьому ж цвинтарі поховані бойовики ОРДО Гіві і Моторола.

Раніше повідомлялося, що похорон Захарченка відбудеться 3 вересня, але несподівано його перенесли на 2 вересня.

Бойовика поховали в закритій труні.

Попрощатися з ватажком “ДНР” прийшов “міністр доходів і зборів “ДНР” Олександр Тимофєєв, який отримав важкі поранення після вибуху в ресторані Сєпар.

Хто вбив Захарченка? ФСБ

Свої з “ДНР”

Українські спецслужби Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

До речі, попрощатися з бойовиком вишикувалася величезна черга. Раніше стало відомо, що працівників підприємств Донецька і студентів місцевих вузів збирали в якості масовки. З сусідніх окупованих населених пунктів організували підвезення жителів на автобусах.















Закрита труна і звезення масовки: у Донецьку поховали Захарченка / 8 фотографий

Нагадаємо, 31 серпня Захарченко був смертельно поранений у центрі Донецька. Вибух стався у кафе Сєпар на вулиці Пушкіна, яке знаходиться в декількох сотнях метрів від резиденції бойовика.