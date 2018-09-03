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100% завантаження. Ryanair запустив перший рейс з України

Ірландський лоукостер Ryanair розпочав польоти з України. Заповненість першого рейсу з Києва до Берліна склала 100%.

Ryanair

Ryanair запустив перший рейс з України за маршрутом Берлін – Київ – Берлін (Шенефельд) сьогодні, 3 вересня.

За словами головного виконавчого директора Ryanair із продажу та маркетингу Дениса Барабаса, перший рейс із Берліна був заповнений на 95%.

У зворотному напрямку рейс вирушив зі 100%-вим завантаженням.

Нагадаємо, за маршрутом Берлін – Київ – Берлін авіакомпанія буде здійснювати чотири рейси на тиждень.

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Також Ryanair пропонує польоти з Києва в шість міст Польщі, по одному напрямку в Німеччину, Іспанію, Литву, Словаччину, Велику Британію і Швецію, а також по два напрямки зі Львова до Німеччини й Польщі, один – до Великої Британії.


Раніше стало відомо, що Ryanair веде переговори з п’ятьма українськими аеропортами про початок польотів влітку 2019 року.Фото: Leon Neal/Getty Images

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