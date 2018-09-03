Альона Дегрік: Банки, що пережили кризу, почали нарощувати прибуток

Сьогодні профільними виданнями був опублікований загальний фінансовий звіт про стан українських банків. Зокрема, в ньому повідомляється, що вітчизняні установи зуміли наростити прибуток до 10 млрд грн лише за липень цього року.

Глава фінансової компанії Леогеймінг Пий (CEO LeoGaming) Альона Дегрік прокоментувала причини такого активного розвитку фінансової галузі.

– Позитивна динаміка фінансових показників українських банків – один з головних тез стабільності вітчизняної економіки цього року. За 7 місяців 2018-го прибутковість склала 9,769 млрд грн. Збитки скорочуються за рахунок того, що найбільший банк, який пережив болісну націоналізацію, починає створювати “плюси” у звітності.

І плюси ці – з огляду на масштаби роботи даного фінінституту – позначаються на показниках: зростанні прибутковості і зниження загальної видаткової частини майже вдвічі – з 21% до 11,7%, в основному за рахунок резервів. Останнє я вважаю ключовим – у головних гравців зростає запас міцності і вони переходять від умовного “виживання” до активного розвитку, – пояснює Дегрік Альона.

Також експерт вказала на досягнення регулятора в питанні реформ вітчизняної банківської галузі, яка дозволила оживити її і вивести на ринкові, а не “ручні” методи розвитку.

– 1,5 млрд грн – ось скільки заробила галузь тільки за липень 2018 року. Це не збитки, не вічні проблеми і вимоги рефінансування, а значна цифра, яка не є межею. Реформи Нацбанку багато хто сприймав у штики не тому, що вони були неефективними, а саме через їх актуальність, яка означала складності.

Але кризовий період пройшов, і тепер залишилися учасники ринку бачать результати спільної роботи, – підкреслила Альона Дегрік.

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Глава LeoGaming часто виступає з роз’ясненнями головних подій економічної медіа-порядку. Минулого тижня Альона Дегрік повідомляла про те, що вихід дочірньої компанії PayPal – стартапа XOOM – на український ринок не означає офіційну роботу самої міжнародної платіжної системи, однак суттєво наближає цей момент.

Нагадаємо, як Нацбанк продовжує зменшувати тиск держави на бізнес.