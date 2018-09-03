PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Діти залишилися без футбольного поля: у Києві директор школи вкрав 9 млн грн/

Діти залишилися без футбольного поля: у Києві директор школи вкрав 9 млн грн

У Дарницькому районі Києва директор дитячої спортивної школи відремонтував футбольні поля зі збитками у 9 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Протягом грудня 2017 року директором однієї із дитячих спортивних шкіл були підписані акти прийому виконаних робіт по проведенню капітального ремонту чотирьох футбольних полів.

Зазначені роботи були повністю оплачені з столичного бюджету. Однак, як з’ясувалося, значний обсяг робіт не було виконано взагалі.

Читайте: Корупція на митниці: Україна щорічно втрачає €4 млрд – ЗМІ

В даний час всім фігурантам кримінального виробництва повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 КК України

З метою відшкодування завданих збитків на майно підозрюваних накладено арешт.

Раніше правоохоронці затримали за хабарництво мера міста Сколе. Це другий випадок вимагання Володимиром Москалем за неповних 3 роки.

Фото: dreamstime.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

українські символи
Орнамент, музика та смачна кухня: всесвітньо відомі символи України
ФІФА “скасувала” корупцію
Амінєв попався, оскільки Продан затиснув сірі схеми по всій Україні – Халковський
Павла Дроняка затримали
Сплутав збори і побори. Начальника департаменту ДФС впіймали на хабарі в $20 тис.
Корупція на митниці: Україна щорічно втрачає €4 млрд – ЗМІ
Степан Полторак
Звільнив і понизив. Полторак “покарав” військових чиновників за крадіжки
За Онищенком стоять російські спецслужби – ЗМІ США
Вимагала $10 тис! У Києві суддю спіймали на хабарі
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка