Діти залишилися без футбольного поля: у Києві директор школи вкрав 9 млн грн

У Дарницькому районі Києва директор дитячої спортивної школи відремонтував футбольні поля зі збитками у 9 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Протягом грудня 2017 року директором однієї із дитячих спортивних шкіл були підписані акти прийому виконаних робіт по проведенню капітального ремонту чотирьох футбольних полів.

Зазначені роботи були повністю оплачені з столичного бюджету. Однак, як з’ясувалося, значний обсяг робіт не було виконано взагалі.

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В даний час всім фігурантам кримінального виробництва повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 КК України

З метою відшкодування завданих збитків на майно підозрюваних накладено арешт.

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Фото: dreamstime.