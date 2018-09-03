PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Дисплеї та парти-трансформери: у Києві відкрили "розумну школу"/

Дисплеї та парти-трансформери: у Києві відкрили “розумну школу”

Мер Києва Віталій Кличко відкрив нову школу в Україні – школу №334 у Дарницькому районі столиці й привітав дітей і вчителів з початком навчального року, повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

– Школа має все необхідне обладнання і техніку, щоб діти вчилися комфортно і здобували освіту європейського рівня. Зокрема, робоче місце вчителя обладнано комп’ютером, окрім звичайної дошки, в класах є великі інтерактивні дисплеї для перегляду відеоматеріалів. Також є спеціальні кабінети для вивчення іноземних мов, танцювальна студія, студія музики і співу, три спортивні зали, медична частина, душові кімнати, кабінет психолога, – зазначив Кличко, пише Інтерфакс-Україна.

Як наголошується, у будівлі школи буде розміщено початкову школу і ліцей Інтелект. Також у будівлі встановлено ​​і система “розумний будинок”, яка передбачає автоматичне регулювання температури приміщень школи в залежності від того, чи знаходяться в приміщенні люди і яка температура на вулиці.

Читайте: Розвантажувальні дні і коли прокидатися. 5 порад батькам школярів від психолога

– Початкова школа має окремі ігрові класи і сучасні парти-трансформери. Школа – енергоефективна. Вона має автономне опалення, яке буде здійснюватися системою теплонасосів, – підсумував він.

До слова, Факти ICTV з’ясували, що нового підготувала школярам та їх батькам реформа освіти.

Фото: Twitter/Oksana Zinovieva

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ігри та тематичні уроки – нові методики викладання у Львові
Селфі
Намагалася зробити селфі: у Києві п’яна вчителька випала з вікна – ЗМІ
У Києві мотоцикл протаранив тролейбус, є постраждалі
Чи готова дитина до першого класу: все, що потрібно знати батькам
Викрадення дитини в центрі Києва: подробиці
Розвантажувальні дні і коли прокидатися. 5 порад батькам школярів від психолога
МОЗ розробило нові санітарні правила у школі
1 вересня після реформи: що змінилось на святкових лінійках
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка