Дисплеї та парти-трансформери: у Києві відкрили “розумну школу”

Мер Києва Віталій Кличко відкрив нову школу в Україні – школу №334 у Дарницькому районі столиці й привітав дітей і вчителів з початком навчального року, повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

– Школа має все необхідне обладнання і техніку, щоб діти вчилися комфортно і здобували освіту європейського рівня. Зокрема, робоче місце вчителя обладнано комп’ютером, окрім звичайної дошки, в класах є великі інтерактивні дисплеї для перегляду відеоматеріалів. Також є спеціальні кабінети для вивчення іноземних мов, танцювальна студія, студія музики і співу, три спортивні зали, медична частина, душові кімнати, кабінет психолога, – зазначив Кличко, пише Інтерфакс-Україна.

Як наголошується, у будівлі школи буде розміщено початкову школу і ліцей Інтелект. Також у будівлі встановлено ​​і система “розумний будинок”, яка передбачає автоматичне регулювання температури приміщень школи в залежності від того, чи знаходяться в приміщенні люди і яка температура на вулиці.

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– Початкова школа має окремі ігрові класи і сучасні парти-трансформери. Школа – енергоефективна. Вона має автономне опалення, яке буде здійснюватися системою теплонасосів, – підсумував він.

До слова, Факти ICTV з’ясували, що нового підготувала школярам та їх батькам реформа освіти.

Фото: Twitter/Oksana Zinovieva