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Херсонщина в небезпеці: у повітрі виявили токсичні речовини

Перевищення вмісту токсичних промислових речовин у повітрі виявили прикордонники в Херсонській області.

Про це повідомляє у Facebook прес-секретар ДПСУ Олег Слободян.

– Сьогодні, близько 15 години, під час вимірювання хімічного складу повітря прикордонники Херсонського загону виявили наявність хімічних речовин у повітрі.

Прилади показали перевищення вмісту хімічних речовин (токсичні промислові речовини), – написав він.

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Про результати вимірювання повітря проінформовані місцеві органи самоврядування, ДСНС та інші правоохоронні органи. Крім того, внесено зміни в організацію служби прикордонних нарядів.

Прикордонники в межах компетенції продовжують відстежувати обстановку.

Раніше у Криму все вкрилося дивною липкою іржею. Окупанти пов’язали це викидом невідомої речовини на заводі Кримський титан у Армянську.

Фото: Visti.ks.ua

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