Коли запустять залізничну гілку в Бориспіль – Омелян назвав терміни

Запуск залізничної гілки до міжнародного аеропорту Бориспіль очікується на початку грудня 2018 року.
Міністерство інфраструктури України очікує на запуск залізничної гілки до міжнародного аеропорту Бориспіль на початку грудня 2018 року, заявив Володимир Омелян, передає РБК-Україна.
– Ми плануємо, що всі терміни будуть дотримані, і на 1 грудня ця лінія запрацює. Сподіваюся, що вона буде користуватися популярністю як серед клієнтів Борисполя, так і серед іноземців, що прибувають до Києва, – зазначив він.
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Раніше в мережі з’явилися фото будівництва в Борисполі посадочних платформ для швидкісної електрички з Києва.
Фото: Avianews.com
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