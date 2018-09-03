Ми розуміли, що РФ почне піднімати ставки – Клімкін про Азовське море

Україна передбачала розвиток подій в Азовському морі та розуміла, що Росія почне контрольовану ескалацію та підняття ставок.

Про це глава МЗС України Павло Клімкін заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Україна передбачала цей розвиток подій (Загострення ситуації в Азовському морі. – Ред.) І передбачала не вчора й не позавчора.

Ми розуміли, що Росія почне контрольовану ескалацію і почне піднімати ставки.

І наші дії не мають бути сконцентровані тільки на політику, безпеку та юридичні питання. Спрацює тільки поєднання всього, – переконаний Клімкін.

Читайте: Волкер розповів, чого очікувати від РФ в Азовському морі

При цьому міністр зауважив, що йдеться про військову присутність на узбережжі – протидесантні дії та розвиток подальшої присутності в Азовському морі, спільні зусилля з друзями та партнерами України, а також юридичні дії.

– Ми намагаємось сконцентрувати наших партнерів, аби політично та юридично Азовське море було визнане звичайним територіальним морем. На противагу всім спекуляціям, – додав він.

Раніше США розкритикували дії Росії щодо обмеження переміщення українських судів в Азовському морі.