На честь Маккейна: Порошенко запропонував перейменувати вулицю в Києві

Петро Порошенко запропонував перейменувати вулицю в Печерському районі на честь американського сенатора Джона Маккейна.
Про це на погоджувальній раді голів парламентських фракцій заявила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.
– Президент України звертається і просить підтримати всі фракції парламенту у зверненні до Київської міської ради про перейменування вулиці Івана Кудрі – терориста, чекіста, оперативника, який діяв проти українського національного визвольного руху – на честь сенатора Джона Маккейна, – сказала Луценко.
Приблизні терміни перейменування поки невідомі.Читайте: Прощання з Маккейном: на церемонію прилетів Петро Порошенко У США пройшла церемонія прощання з Джоном Маккейном Ми вершимо історію - передсмертне послання Маккейна
Нагадаємо, президент Петро Порошенко взяв участь у жалобних заходах прощання з сенатором США Джоном Маккейном, назвавши його героєм України.