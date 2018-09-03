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На честь Маккейна: Порошенко запропонував перейменувати вулицю в Києві

Петро Порошенко запропонував перейменувати вулицю в Печерському районі на честь американського сенатора Джона Маккейна.

Про це на погоджувальній раді голів парламентських фракцій заявила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

– Президент України звертається і просить підтримати всі фракції парламенту у зверненні до Київської міської ради про перейменування вулиці Івана Кудрі – терориста, чекіста, оперативника, який діяв проти українського національного визвольного руху – на честь сенатора Джона Маккейна, – сказала Луценко.

Приблизні терміни перейменування поки невідомі.

Читайте: Прощання з Маккейном: на церемонію прилетів Петро Порошенко У США пройшла церемонія прощання з Джоном Маккейном Ми вершимо історію - передсмертне послання Маккейна

Нагадаємо, президент Петро Порошенко взяв участь у жалобних заходах прощання з сенатором США Джоном Маккейном, назвавши його героєм України.

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