На честь Маккейна: Порошенко запропонував перейменувати вулицю в Києві

Петро Порошенко запропонував перейменувати вулицю в Печерському районі на честь американського сенатора Джона Маккейна.

Про це на погоджувальній раді голів парламентських фракцій заявила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

– Президент України звертається і просить підтримати всі фракції парламенту у зверненні до Київської міської ради про перейменування вулиці Івана Кудрі – терориста, чекіста, оперативника, який діяв проти українського національного визвольного руху – на честь сенатора Джона Маккейна, – сказала Луценко.

Приблизні терміни перейменування поки невідомі.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко взяв участь у жалобних заходах прощання з сенатором США Джоном Маккейном, назвавши його героєм України.